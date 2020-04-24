Уайт назвал главную уязвимость Джошуа

Британец выделил слабую защиту боксера.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт рассказал о слабом месте чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

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“Джошуа очень уязвим для ударов в правую часть его головы. Именно этот удар он пропустил в первом бою с Энди Руисом.

Когда ты попадаешь Энтони в правую часть головы, то с ним покончено. Возможно, у него есть проблемы с вестибулярным аппаратом или что-то подобное. Как мне кажется, люди перехвалили Джошуа, иначе я не могу понять, почему Энтони подошел к первому бою с Энди таким тяжелым.

Он вышел на ринг, будто на легкую прогулку. Видите ли, сейчас я вынесу этого парня и поеду домой. Во втором бою Энтони сделал именно то, что от него требовали. Он перебоксировал и добыл победу над Энди Руисом“, - приводит слова Уайта Boxing News 24.

Отметим, что Уайт поделился мнением об Усике в хэвивейте.

Ранее Арум заявил, что поединок Фьюри - Джошуа не состоится.