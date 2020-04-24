Усик поздравил мусульман с началом Рамадана
Украинский боксер сделал соответствующие публикации в соцсетях.
Известный украинский боксер Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелом весе, поздравил всех мусульман с началом Рамадана.
"С наступлением священного месяца Рамадан! Братья-мусульмане", - написал Усик на английском на своей страничке в Twitter.
With the onset of the Holy month of Ramadan! The Muslim brotherhood! pic.twitter.com/JyuzNuDjGy— Alexander Usyk (@usykaa) April 24, 2020
Ранее Александр Усик высказался о девушках-боксерах.
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