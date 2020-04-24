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Усик поздравил мусульман с началом Рамадана

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Украинский боксер сделал соответствующие публикации в соцсетях.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Известный украинский боксер Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелом весе, поздравил всех мусульман с началом Рамадана.

"С наступлением священного месяца Рамадан! Братья-мусульмане", - написал Усик на английском на своей страничке в Twitter.

Ранее Александр Усик высказался о девушках-боксерах.

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Теги: бокс, Александр Усик, Рамадан
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.04.2020, 15:12
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гость
МУСУЛЬМАНЕ УКРАИНЫ, ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АЛЛАХУ АКБАР!
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