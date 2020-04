Усик поздравил мусульман с началом Рамадана

Известный украинский боксер Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелом весе, поздравил всех мусульман с началом Рамадана.

"С наступлением священного месяца Рамадан! Братья-мусульмане", - написал Усик на английском на своей страничке в Twitter.

With the onset of the Holy month of Ramadan! The Muslim brotherhood! pic.twitter.com/JyuzNuDjGy