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Портер назвал боксера, который доставит проблем Ломаченко

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Промоутером этого спортсмена является Флойд Мейвезер.
Шон Портер
Шон Портер
Getty Images

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер назвал боксера, который смог бы стать вызовом для чемпиона мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.

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“Мое мнение, что сейчас Джервонта Дэвис - один из лучших бойцов в мире. Если у него нет проблем с лишним весом, то он представляет угрозу для абсолютно любого боксера. Так что я считаю, что Ломаченко он тоже доставит проблем.

Лома - один из лучших боксеров в мире. Он обладает невероятным опытом, а его интеллект находится на совершенно другом уровне, если сравнивать его с боксерами легкого веса. Если существует хоть кто-то, кто способен стать вызовом для Ломаченко - это Тэнк Дэвис“, - рассказал Портер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее Ломаченко сообщил, почему его бой с Дэвисом не может состояться.

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Теги: Шон Портер, Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко, бокс
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