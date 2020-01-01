Лопес рассказал, как по пьяни грубо написал Хэйни

Теофимо Лопес написал Девину, чтобы тот "закрыл свой чертов рот".

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес рассказал о недавней переписке с обладателем титула WBC Девином Хэйни.

Недавно Хэйни на своей страничке в Instagram заявил, что топовые боксеры отказываются с ним драться, но он готов бросить им вызов.

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“Когда вы, так называемые боксеры, не деретесь ни с кем - это одно, но когда никто не хочет подраться с вами - это совершенно другое. Готов поставить кучу денег на себя против любого в моем дивизионе“ - написал Хэйни.

Ответить на это решил Теофимо Лопес, который приказал своему коллеге “закрыть свой чертов рот“. Позже Теофимо признался, что был в состоянии алкогольного опьянения, когда писал это сообщение.

“Было где-то два часа ночи, я был пьян и дурачился. Я увидел публикацию Девина и подумал, что ему нужно закрыть рот. Хэйни просто понтовался.

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Вся разница в том, что я заслужил бой против Ломаченко, а Хэйни много говорит, но не имеет за плечами ни одной весомой победы. Он никогда не дрался с чемпионами, никогда не побеждал их.

И при этом он позволяет свой заднице подобные высказывания. Поэтому я и предложил ему заткнуться“, - приводит слова Лопеса BoxingScene.

Ранее Девин Хэйни высказал свое мнение о Теофимо Лопесе.