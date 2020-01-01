Гассиев высказался о возможном возвращении Кличко

Россиянин сомневается, что Владимир вернется на ринг.

Российский боксер Мурат Гассиев поделился мнением о возвращении украинца Владимира Кличко на профессиональный ринг.

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“Я думаю, что Кличко не вернется, потому что он уже возрастной, и после такого перерыва ему будет тяжело втягиваться в форму. Хотя я вижу, что он всегда в идеальной форме, постоянно тренируется дома, очень хорошо выглядит. Но мне кажется, что уже все, он закончил“, - рассказал Гассиев в прямом эфире Федерации бокса России в Instagram.

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