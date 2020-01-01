Переключиться на мобильную версию

Гассиев высказался о возможном возвращении Кличко

Комментариев: 0
Россиянин сомневается, что Владимир вернется на ринг.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Boxing Scene

Российский боксер Мурат Гассиев поделился мнением о возвращении украинца Владимира Кличко на профессиональный ринг.

Читай также: Кличко призвал фанатов выбрать соперника для возвращения

“Я думаю, что Кличко не вернется, потому что он уже возрастной, и после такого перерыва ему будет тяжело втягиваться в форму. Хотя я вижу, что он всегда в идеальной форме, постоянно тренируется дома, очень хорошо выглядит. Но мне кажется, что уже все, он закончил“, - рассказал Гассиев в прямом эфире Федерации бокса России в Instagram.

Ранее Гассиев сравнил силу удара Усика и Лебедева.

Поделись:
Теги: Мурат Гассиев, Владимир Кличко, бокс, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь