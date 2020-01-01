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Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг

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Именитый боксер готов провести выставочный бой.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг, чтобы провести выставочный бой.

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“Я на протяжении недели провожу тренировки, работаю на лапах. Могу сказать, что спустя столько времени очень тяжело восстанавливать кондиции: все мышцы забиты, тело прямо болит от работы на лапах.

Я тренируюсь, чтобы попытаться вернуться на ринг. Я думаю, что опять проведу какой-нибудь выставочный поединок или что-то подобное. Я хожу в зал, чтобы набрать форму и провести пару показательных боев в рамках благотворительного мероприятия.

Мне интересны подобные мероприятия, ведь там можно собрать средства для оказания помощи бездомным и всяким особам, которые пострадали от наркоты, - таким как я“, - заявил боксер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее Тайсон назвал самого крепкого соперника в своей карьере.

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Теги: Майк Тайсон, бокс
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