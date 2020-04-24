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Уайт: Сомневаюсь, что Усик станет чемпионом в хэвивейте

Комментариев: 2
Британец считает, что Александру не хватает физической мощи.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался по поводу шансов украинца Александра Усика стать чемпионом мира в хэвивейте.

“Я сомневаюсь, что Усик станет чемпионом в супертяжелом весе. Нет, он может это сделать, если у него будет правильный менеджмент и бои, но в данный момент он недостаточно силен физически, чтобы справиться с кем-то из действующих чемпионов.

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Да, у Александра есть навыки и боксерская техника, но ему не хватает габаритов и физической мощи. Он не перебегает мня, Джошуа или Фьюри в течение 12 раундов. В один момент мы поймаем его и нанесем точный удар.

Бой с Чисорой - это риск для Усика. Дерек - темпераментный: если ему не хватает мотивации, он вступает плохо, но если он выходит на бой полным амбиций, то представляет опасность для любого соперника“, - цитирует Уайта boxingnews24.

Ранее британец Тони Беллью назвал имена супертяжей, которых не сможет победить Александр Усик.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Александр Усик
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Комментариев (2)
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АК-74  (аноним)  24.04.2020, 10:14
Оценка:  0
АК-74
Чисора размажет безударного Усусю, как дерьмо по асфальту. Лапти на х уй отлетят в/на (х уй его знает как правильно) Россию (спиздили название у Киевской Руси ) или Московию (более подходящее название этих дикарей).
vladimir30kh    24.04.2020, 09:28
Оценка:  +1
vladimir30kh
Раша -это 1/6 часть суши окруженная цивилизацией
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