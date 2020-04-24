Уайт: Сомневаюсь, что Усик станет чемпионом в хэвивейте

Британец считает, что Александру не хватает физической мощи.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался по поводу шансов украинца Александра Усика стать чемпионом мира в хэвивейте.

“Я сомневаюсь, что Усик станет чемпионом в супертяжелом весе. Нет, он может это сделать, если у него будет правильный менеджмент и бои, но в данный момент он недостаточно силен физически, чтобы справиться с кем-то из действующих чемпионов.

Читай также: Усик: Поединок с Чисорой - это вызов, с которым я намерен столкнуться

Да, у Александра есть навыки и боксерская техника, но ему не хватает габаритов и физической мощи. Он не перебегает мня, Джошуа или Фьюри в течение 12 раундов. В один момент мы поймаем его и нанесем точный удар.

Бой с Чисорой - это риск для Усика. Дерек - темпераментный: если ему не хватает мотивации, он вступает плохо, но если он выходит на бой полным амбиций, то представляет опасность для любого соперника“, - цитирует Уайта boxingnews24.

Ранее британец Тони Беллью назвал имена супертяжей, которых не сможет победить Александр Усик.