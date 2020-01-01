Арум заявил, что поединок Фьюри - Джошуа не состоится

Промоутер назвал причину такого решения.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможном поединке Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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“Фьюри - Пулев - это поединок, который я с нетерпением ожидаю. Этот бой состоится после того, как Кубрат нокаутирует Джошуа.

Я не рассчитываю увидеть бой Джошуа и Фьюри. Почему? Пулев побьет Джошуа, так что бой Энтони с Фьюри будет не актуальным“, - заявил Арум в интервью Youtube-каналу Top Rank.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа - Пулев могут провести за закрытыми дверями.