Гассиев: Лебедев бьет сильнее, чем Усик

Российский боксер рассказал об ударе украинца.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал, что у соотечественника Дениса Лебедева сильнее удар, чем у Александра Усика.

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“Я не могу сказать, сильный или слабый удар у Усика. Но если сравнивать его с Лебедевым, то у Дениса будет удар посильнее. Это по моим ощущениям, которые я помню. У Лебедева более сильный удар.

Усик весит около 100 килограммов, даже больше, но у него все равно сильный удар. Может он бьет, не так тяжело, как большинство супертяжеловесов, но у него тоже довольно тяжелый удар“, - рассказал Гассиев в прямом эфире Федерации бокса России в Instagram.

Ранее Гассиев высказался о бое Ломаченко - Лопес.