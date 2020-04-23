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Гассиев: Лебедев бьет сильнее, чем Усик

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Российский боксер рассказал об ударе украинца.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал, что у соотечественника Дениса Лебедева сильнее удар, чем у Александра Усика.

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“Я не могу сказать, сильный или слабый удар у Усика. Но если сравнивать его с Лебедевым, то у Дениса будет удар посильнее. Это по моим ощущениям, которые я помню. У Лебедева более сильный удар.

Усик весит около 100 килограммов, даже больше, но у него все равно сильный удар. Может он бьет, не так тяжело, как большинство супертяжеловесов, но у него тоже довольно тяжелый удар“, - рассказал Гассиев в прямом эфире Федерации бокса России в Instagram.

Ранее Гассиев высказался о бое Ломаченко - Лопес.

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Теги: Мурат Гассиев, Денис Лебедев, Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.04.2020, 20:33
Оценка:  0
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Да ну нах.....у.........й.
гость  (аноним)  23.04.2020, 20:29
Оценка:  0
гость
Приближается годовщина ритуального самосожжения кацапской мрази в одесском Доме профсоюзов!
Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший московит - мертвый московит!
А потомки их, были прокляты до седьмого колена! Аминь
гость  (аноним)  23.04.2020, 20:20
Оценка:  0
гость
Услышал, что Путин зассал провести парад Победы 9 мая в Москве из-за коронавируса. Он что, охуел? А как же "атцы и деды ваявале" или "магём павторить"? Негоже обосраться перед импортной заразой. Сталин бы так не поступил. Ухайдокал бы миллион, но парад провёл!
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