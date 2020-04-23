Гассиев высказался о бое Ломаченко - Лопес

Российский боксер в ожидании поединка.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев поделился мнением о бое Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко.

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“Ломаченко против Лопеса - очень интересный бой. Теофимо - молодой, голодный до побед. Он очень эмоциональный боксер.

Ломаченко? А что о нем говорить, если все и так знают, что он за боксер и какой бокс показывает. Будет очень интересно посмотреть“, - рассказал Гассиев в прямом эфире Федерации бокса России в Instagram.

Ранее Гассиев назвал самого неудобного соперника в супертяжелом весе.