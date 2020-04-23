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Гассиев высказался о бое Ломаченко - Лопес

Комментариев: 2
Российский боксер в ожидании поединка.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
instagram.com/murat_gassiev/

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев поделился мнением о бое Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко.

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“Ломаченко против Лопеса - очень интересный бой. Теофимо - молодой, голодный до побед. Он очень эмоциональный боксер.

Ломаченко? А что о нем говорить, если все и так знают, что он за боксер и какой бокс показывает. Будет очень интересно посмотреть“, - рассказал Гассиев в прямом эфире Федерации бокса России в Instagram.

Ранее Гассиев назвал самого неудобного соперника в супертяжелом весе.

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Теги: Мурат Гассиев, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  23.04.2020, 19:02
Оценка:  0
pусский
Гассиев сделает всех, когда Поветкин уйдёт на заслуженную пенсию!
Цветик  (аноним)  23.04.2020, 18:51
Оценка:  0
Цветик
Как горный орёл на вершине Кавказа
Гассиев сидит на краю унитаза.
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