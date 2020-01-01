Альварес: Ломаченко - очень талантливый боксер
Украинский боксер заслуживает уважения.
Чемпион мира по версии WBA в среднем весе Сауль Альварес поделился мнением о выступлениях Василия Ломаченко.
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“Ломаченко - очень талантливый боксер. Это просто невороятно. Василий обладает многими навыками, он постоянно меняет свой стиль. Ломаченко точно заслуживает уважение“, - заявил Альварес в интервью Youtube-каналу TV BOXEO.
Напомним, что следующий бой Ломаченко должен был провести 30 мая в Нью-Йорке против Лопеса, но его перенесли из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес назвал условие, при котором откажется от боя с Ломаченко.
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