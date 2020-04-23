Хэй: В бою с Усиком мы увидим самую лучшую версию Чисоры

Британец исправил собственные ошибки.

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что фанаты смогут увидеть лучшую форму британца в поединке против Александра Усика.

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“Чисора не был тем парнем, который по два раза в день тренируется, если у него не было запланированных боев. Но постепенно он научился на своих ошибках.

Британские фанаты бокса могут надеяться, что в бою с Усиком мы увидим самую лучшую версию Дерека Чисоры. Болельщики всегда обожали именно такого Чисору. Он может гарантировать, что бой оправдает потраченные деньги на его просмотр.

Дерек ярко разобрался с Дэвидом Прайсом и другими недавними соперниками. Это говорит о его серьезном настрое. А поединок Чисоры с Карлосом Такамом? Тогда он пережил бойню. Но благодаря своему сердцу, решительности, жесткости и силе воли Дерек победил.

Болельщики уважают Чисору и понимают, что он выложится на все 100 процентов. Именно из-за этого все его бои собирают полные арены“, - приводит слова Хэя Boxing 24/7.

Ранее Усик заявил, что поединок с Чисорой - это вызов.