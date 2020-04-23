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Хэй: В бою с Усиком мы увидим самую лучшую версию Чисоры

Комментариев: 3
Британец исправил собственные ошибки.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что фанаты смогут увидеть лучшую форму британца в поединке против Александра Усика.

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“Чисора не был тем парнем, который по два раза в день тренируется, если у него не было запланированных боев. Но постепенно он научился на своих ошибках.

Британские фанаты бокса могут надеяться, что в бою с Усиком мы увидим самую лучшую версию Дерека Чисоры. Болельщики всегда обожали именно такого Чисору. Он может гарантировать, что бой оправдает потраченные деньги на его просмотр.

Дерек ярко разобрался с Дэвидом Прайсом и другими недавними соперниками. Это говорит о его серьезном настрое. А поединок Чисоры с Карлосом Такамом? Тогда он пережил бойню. Но благодаря своему сердцу, решительности, жесткости и силе воли Дерек победил.

Болельщики уважают Чисору и понимают, что он выложится на все 100 процентов. Именно из-за этого все его бои собирают полные арены“, - приводит слова Хэя Boxing 24/7.

Ранее Усик заявил, что поединок с Чисорой - это вызов.

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Теги: Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.04.2020, 16:04
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гость
15-49 да в рот тебе х...у..й
pусский  (аноним)  23.04.2020, 15:57
Оценка:  0
pусский
Думаю, эта негро-версия получит хорошей пизды.
АК-74  (аноним)  23.04.2020, 15:49
Оценка:  0
АК-74
С удовольствием буду болеть за Дерека. Он вынесет с ринга вылядка кацапского Усусю.
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