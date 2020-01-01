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Лопес включил Усика в топ-3 лучших боксеров мира

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А вот Василию Ломаченко места в тройке не нашлось.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
instagram.com/teofimolopez/

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес рассказал, что считает украинского супертяжа Александра Усика одним из лучших боксеров в мире.

"Считаю ли я Ломаченко лучшим? Нет, я так не думаю. Он находится где-то между третьим и пятым местами.

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Кто в моей тройке? Непросто выбрать. Наверное, Альварес, следом Кроуфорд. А кто же будет третьим? Возможно, это Усик, а еще может быть Фьюри, он тоже мне нравится.

Да, еще Инуэ претендует на попадание в тройку. Так выглядит мой топ. Но на первом и втором месте точно Канело и Кроуфорд", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее Александр Усик поделился своим мнением о Теофимо Лопесе.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Тайсон Фьюри, Наои Иноуэ
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