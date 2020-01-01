Беллью: Уайлдер заслужил уважение за второй бой с Фьюри
Британец не сомневается, что Деонтей Уайлдер вернется в ринг.
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью считает, что Деонтей Уайлдер вернется.
"Уайлдер заслужил огромного уважения за второй бой с Тайсоном Фьюри. Его избивали в одностороннем порядке, но он показал, что у него сердце льва.
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Конечно, Уайлдер вернется. Мало кому удается справится с Фьюри, но я не считаю, что теперь любой боксер сможет сделать с Деонтеем что-то подобное.
Всего несколько бойцов способны навязать Уайлдеру темп боя и выбирать удобную дистанцию, как это делал Фьюри", - приводит слова Беллью Boxing Scene.
Ранее Тони Беллью назвал имена супертяжей, которых не сможет победить Усик.
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