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Беллью: Уайлдер заслужил уважение за второй бой с Фьюри

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Британец не сомневается, что Деонтей Уайлдер вернется в ринг.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью считает, что Деонтей Уайлдер вернется.

"Уайлдер заслужил огромного уважения за второй бой с Тайсоном Фьюри. Его избивали в одностороннем порядке, но он показал, что у него сердце льва.

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Конечно, Уайлдер вернется. Мало кому удается справится с Фьюри, но я не считаю, что теперь любой боксер сможет сделать с Деонтеем что-то подобное.

Всего несколько бойцов способны навязать Уайлдеру темп боя и выбирать удобную дистанцию, как это делал Фьюри", - приводит слова Беллью Boxing Scene.

Ранее Тони Беллью назвал имена супертяжей, которых не сможет победить Усик.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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