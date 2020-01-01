Бетербиев хочет получить гражданство Канады

У боксера уже есть вид на жительство в Канаде, где он проживает последние несколько лет.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, что рассчитывает получить канадское гражданство.

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"У меня есть вид на жительство здесь. Все идет по ступенькам. Когда придет время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать - получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство - это удобно.

Много есть положительных моментов от того, что у меня есть вид на жительство. У моих двоих детей уже есть канадские паспорта, поскольку они здесь родились.

Но я в любом случае душой и сердцем останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимался флаг страны", - приводит слова Бетербиева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев получил штраф за поездку на шашлыки во время карантина.