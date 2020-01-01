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Официально: Хэйни восстановили в статусе чемпиона WBC в легком весе

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Американец больше не будет носит статус чемпиона "в отпуске".
Официально: Хэйни восстановили в статусе чемпиона WBC в легком весе
wbcboxing.com

Всемирный боксерский совет (WBC) принял официальное решение по поводу чемпионского титула Девина Хэйни.

Как сообщает официальный сайт WBC, американцу восстановили статус чемпиона мира в легком весе по версии организации. 

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В декабре 2019 года Хэйни был назначен чемпионом “в отпуске“, так как он не мог провести обязательную защиту против представителя Доминиканской Республики Хавьера Фортуны из-за травмы.

Однако теперь Хэйни уверен, что благодаря паузе из-за карантина, сможет вернуться в ринг после возобновления боксерских турниров, и уведомил WBC о желании восстановить свой статус. Совет одобрил запрос Хэйни.

Кроме того, назначенный бой между Фортуной и британцем Люком Кэмпбеллом будет за титул временного чемпиона, а победитель должен встретиться с Хэйни.

Напомним, недавно Девин Хэйни угодил в скандал - он заявил, что “не проиграет белому парню“, говоря о поединке с Ломаченко.

Позже ему пришлось принести извинения за свои слова, а также он стал получать смертельные угрозы из-за этой ситуации.

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Теги: Девин Хэйни, чемпион, бокс, WBC
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