Официально: Хэйни восстановили в статусе чемпиона WBC в легком весе

Американец больше не будет носит статус чемпиона "в отпуске".

Всемирный боксерский совет (WBC) принял официальное решение по поводу чемпионского титула Девина Хэйни.

Как сообщает официальный сайт WBC, американцу восстановили статус чемпиона мира в легком весе по версии организации.

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В декабре 2019 года Хэйни был назначен чемпионом “в отпуске“, так как он не мог провести обязательную защиту против представителя Доминиканской Республики Хавьера Фортуны из-за травмы.

Однако теперь Хэйни уверен, что благодаря паузе из-за карантина, сможет вернуться в ринг после возобновления боксерских турниров, и уведомил WBC о желании восстановить свой статус. Совет одобрил запрос Хэйни.

Кроме того, назначенный бой между Фортуной и британцем Люком Кэмпбеллом будет за титул временного чемпиона, а победитель должен встретиться с Хэйни.

Напомним, недавно Девин Хэйни угодил в скандал - он заявил, что “не проиграет белому парню“, говоря о поединке с Ломаченко.

Позже ему пришлось принести извинения за свои слова, а также он стал получать смертельные угрозы из-за этой ситуации.