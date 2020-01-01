Официально: Хэйни восстановили в статусе чемпиона WBC в легком весе
Всемирный боксерский совет (WBC) принял официальное решение по поводу чемпионского титула Девина Хэйни.
Как сообщает официальный сайт WBC, американцу восстановили статус чемпиона мира в легком весе по версии организации.
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В декабре 2019 года Хэйни был назначен чемпионом “в отпуске“, так как он не мог провести обязательную защиту против представителя Доминиканской Республики Хавьера Фортуны из-за травмы.
Однако теперь Хэйни уверен, что благодаря паузе из-за карантина, сможет вернуться в ринг после возобновления боксерских турниров, и уведомил WBC о желании восстановить свой статус. Совет одобрил запрос Хэйни.
Кроме того, назначенный бой между Фортуной и британцем Люком Кэмпбеллом будет за титул временного чемпиона, а победитель должен встретиться с Хэйни.
Напомним, недавно Девин Хэйни угодил в скандал - он заявил, что “не проиграет белому парню“, говоря о поединке с Ломаченко.
Позже ему пришлось принести извинения за свои слова, а также он стал получать смертельные угрозы из-за этой ситуации.
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