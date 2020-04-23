Хэйни признался, что получил смертельные угрозы после расистских слов о Ломаченко

Американец заявил, что "не проиграет белому парню", и эти слова восприняли как расизм.

Американский легковес Дэвин Хэйни (24-0, 15 KO) вновь прокомментировал свою фразу "Я никогда не проиграю белому парню", сказанную во время обсуждения возможного боя с Ломаченко.

Фанаты восприняли эти слова как расизм и боксеру пришлось принести извинения за подобное высказывание.

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"Я никого не хотел обидеть, но после случившегося меня захэйтили. Все мои друзья могут подтвердить - я не расист. Я не хотел ничего плохого сказать.

Но сейчас я получаю гневные сообщения, и даже смертельные угрозы. Но нужно понимать, что я не делал ничего специально. Я хочу боксировать с лучшими спортсменами, и все.

А люди только следят за каждым моим словом, вырывают его из контекста, меняют его суть... Но я действительно не имел ввиду ничего такого", - приводит слова Хэйни boxingnews24.com.

Ранее Девин Хэйни высказался о сопернике Ломаченко Теофимо Лопесе.