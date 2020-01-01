Лопес: Мы залезли Ломаченко в голову

Американец не сомневается, что отправит своего оппонента в нокаут.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес продолжает едко высказываться в адрес своего соперника - обладателя титулов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.

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"Поймите, мы у него в голове. Мой отец уже залез Ломаченко в голову. Вы же раньше не видели, чтобы он говорил де**мо? Обычно за него говорили его руки - он так бил, что заставлял соперников сдаваться.

Но по отношению к нам он что-то чувствует - он чувствует угрозу. Сейчас он хочет, чтобы когда все закончилось, он мог взглянуть в глаза и сказать: "Никогда больше не проявляй ко мне неуважения". Но я уверен, что нокаутирую его.

Мне даже неважно,какой рукой я отправлю Ломаченко в нокаут - одной из них я усажу его задницу на канвас", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Ранее Теофимо Лопес назвал условие, при котором откажется от боя с Василием Ломаченко.