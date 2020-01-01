Переключиться на мобильную версию

Лопес: Мы залезли Ломаченко в голову

Комментариев: 0
Американец не сомневается, что отправит своего оппонента в нокаут.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
instagram.com/teofimolopez/

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес продолжает едко высказываться в адрес своего соперника - обладателя титулов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.

Читай также: Арум: Не понимаю, как можно провести бой Ломаченко - Лопес без зрителей

"Поймите, мы у него в голове. Мой отец уже залез Ломаченко в голову. Вы же раньше не видели, чтобы он говорил де**мо? Обычно за него говорили его руки - он так бил, что заставлял соперников сдаваться.

Но по отношению к нам он что-то чувствует - он чувствует угрозу. Сейчас он хочет, чтобы когда все закончилось, он мог взглянуть в глаза и сказать: "Никогда больше не проявляй ко мне неуважения". Но я уверен, что нокаутирую его.

Мне даже неважно,какой рукой я отправлю Ломаченко в нокаут - одной из них я усажу его задницу на канвас", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Ранее Теофимо Лопес назвал условие, при котором откажется от боя с Василием Ломаченко.

Поделись:
Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь