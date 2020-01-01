В Южной Америке собираются провести вечер бокса со зрителями

Уже в эти выходные в Никарагуа состоится вечер бокса, на который пустят зрителей.

Боксерский промоушен Buffalo Boxing Promotions, который основан экс-чемпионом мира в двух категориях Росендо "Буффало" Альваресом, собирается провести вечер бокса со зрителями.

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В субботу, 25 апреля, в столице Никарагуа Манагуа состоится вечер бокса, главным событием которого станет 8-раундовое противостояние боксеров второго полулегкого веса Робина Саморы (15-7, 8 КО) и Рамиро Бланко (18-7-3, 10 КО).

По информации Fightnews, министерство здравоохранения южноамериканской страны разрешило промоушену организовать данное мероприятие. Отмечается, что на входе в зал зрителям будут измерять температуру, также будут дезинфицировать руки и подошвы обуви.

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Зрители будут сидеть в метре друг от друга, а боксеры все время будут в масках, кроме самого поединка. Неизвестно, будут ли проверят спортсменов на коронавирусную инфекцию при помощи тестов. Команды боксеров также будут обязаны носить перчатки и маски.

Стоит сказать, что трансляция поединка будет доступна на телеканале ESPN Knockout только для жителей Южной Америки. В Никарагуа зафиксировано только 10 случаев заражения коронавирусом, из них 2 человека умерли.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах запретили все спортивные мероприятия до 1 сентября.