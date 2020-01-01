Переключиться на мобильную версию

Альварес рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру

Комментариев: 0
После того, как Сауль повесит перчатки на гвоздь, он будет заниматься бизнесом и играть в гольф.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Именитый мексиканский боксер и чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес рассказал, в каком возрасте собирается завершить карьеру и чем будет заниматься на "пенсии".

Читай также: Альварес: Если бы я думал об участии в ОИ, то никогда не стал бы топ-боксером

"Я всегда был дисциплинированным, обладал рабочей этикой и самоотверженностью. Эти качества привели меня к успеху. Я каждый день тренируюсь, как новичок. Бокс - моя жизнь, и мое тело просит меня драться. Я тренируюсь, даже если у меня нет боя, потому что я люблю бокс.

36 лет - это отличный возраст для завершения карьеры, максимум - 37 лет. После того, как я уйду из бокса, я посвящу себя бизнесу, а также ежедневно буду играть в гольф", - цитирует Альвареса Boxing Scene со ссылкой на Box Aztecа.

На данный момент мексиканцу 29 лет, в июле он отпразднует свой 30-летний юбилей.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин договорились о финансовых условиях третьего поединка.

Поделись:
Теги: бокс, Сауль Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь