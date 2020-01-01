Альварес рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру

После того, как Сауль повесит перчатки на гвоздь, он будет заниматься бизнесом и играть в гольф.

Именитый мексиканский боксер и чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес рассказал, в каком возрасте собирается завершить карьеру и чем будет заниматься на "пенсии".

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"Я всегда был дисциплинированным, обладал рабочей этикой и самоотверженностью. Эти качества привели меня к успеху. Я каждый день тренируюсь, как новичок. Бокс - моя жизнь, и мое тело просит меня драться. Я тренируюсь, даже если у меня нет боя, потому что я люблю бокс.

36 лет - это отличный возраст для завершения карьеры, максимум - 37 лет. После того, как я уйду из бокса, я посвящу себя бизнесу, а также ежедневно буду играть в гольф", - цитирует Альвареса Boxing Scene со ссылкой на Box Aztecа.

На данный момент мексиканцу 29 лет, в июле он отпразднует свой 30-летний юбилей.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин договорились о финансовых условиях третьего поединка.