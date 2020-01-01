Беллью назвал имена супертяжей, которых не сможет победить Усик

По мнению британца, Александр недостаточно крупный для этих боксеров.

Британский экс-боксер Тони Беллью высказался по поводу перспектив Александра Усикав супертяжелом дивизионе.

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“Усик - великолепный боксер. У меня часто спрашивают, как бы я оценил его шансы в хэвивейте. Я считаю, что Усик победит всех супертяжей, кроме двух. На мой взгляд, Александр недостаточно крупный, чтобы одолеть Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Они победят Усика за счет размеров.

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Не поймите неправильно - я уверен, что Усик отлично себя покажет в бою с Джошуа, но в какой-то момент Энтони подберется к нему и добьется нужного результата. А Фьюри вряд ли позволит Усику к себе приблизиться, он очень крупный“, - приводит слова Беллью Daily Star.

Ранее сообщалось, что телеканал Sky Sports снял документальный фильм о победе Усика над Беллью.