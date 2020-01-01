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Усик: Девушки не должны участвовать в боксерских поединках

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Боксер считает, что женщинам стоит заниматься чем-то более подходящим.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился своим мнением о девушках, которые участвуют в боксерских поединках.

“Я считаю, что девушки не должны участвовать в боксерских поединках. Для меня женщина - это как цветок, который должен радовать глаз мужчины, о котором нужно заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать.

Это моя точка зрения. Кто-то скажет, что я говорю чепуху, и мне лучше закрыть рот. Женщины могут заниматься чем-то более красивым и женственным. Например, танцами, пением или искусством.

Бокс - это жесткий вид спорта, в котором должны участвовать настоящие мужики“, - отметил украинец в интервью Przegląd Sportowy.

Ранее Александр Усик высказался о причинах коронавируса.

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Теги: бокс, Александр Усик
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