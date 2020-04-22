Усик - о Лопесе: Тот, кто много говорит, мало что делает

Украинец желает увидеть бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

Украинский супертяжеловес Александр Усик заявил, что хочет увидеть бой своего соотечественника Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

“Я действительно хочу увидеть этот поединок, потому что соперник моего друга очень разговорчив.

Мы должны выяснить, ответит ли он за то, что сказал. У человека его слова и действия должны идти рука об руку. Если Лопес потерпит поражение, то окажется, что его разговор ничего не значил. Болтун, крикун. Это не обвинение, а изложение фактов. Тот, кто много говорит, мало что делает.

У Василия свое мнение, он взрослый мужчина. Как у любого православного христианина, у него есть смирение. Просто он ждет гонга и первого раунда боя. На ринге они поговорят с Теофимо, как мужчины. И эффект от этого разговора будет иметь значение.

Тренер Василия, его отец Анатолий Николаевич, знает, что делать. Он подойдет к бою с Лопесом профессионально. Бой нужно начать с холодной головы и горячего сердца. Они прекрасная команда. Они будут делать все, как должны“, - отметил Усик в в интервью Przegląd Sportowy.

Ранее Александр Усик прокомментировал свой следующий поединок против Дерека Чисоры.