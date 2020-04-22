Усик - о коронавирусе: Наши ценности изменились

Украинец рассказал, как поддерживает форму во время карантина.

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, как проводит карантин, а также высказался о пандемии коронавируса.

“Я прекрасно себя чувствую и, слава Богу, могу нормально тренироваться. Я живу примерно в 50-60 километрах от Киева. Полицейские не ходят по лесу, потому что думают, что они не встретят там никого. Во всяком случае, когда я бегаю, никто не преследует меня. У меня также есть зал дома, куда я всегда могу пойти.

Если бы меня остановили полицейские, мог бы я рассчитывать на снисходительность? Наверное, я мог бы рассчитывать на немного более слабое наказание. Но это касается не только меня, потому что в целом полиция с пониманием относится к людям, которые занимаются спортом. Конечно, я не имею в виду людные места. Но когда вы делаете это в глуши, это никого не должно беспокоить.

Что я думаю о ситуации как верующий человек? Возможно, Бог хотел напомнить нам о чем-то. Что мы живем не совсем так, как должны. Ценности, которые были важны для нас пятьдесят или сто лет назад, немного изменились. Мы меньше любим друг друга, прощаем и реже помогаем друг другу. Бог говорит: “Друзья, посмотрите. Вы не можете путешествовать, ходить в развлекательные центры, рестораны и клубы, даже церкви пытаются закрыть“. Оказывается, вы можете жить под одной крышей со своей семьей. Школы также закрыты, и теперь родители понимают, как нелегко учить детей дома.

Но все это пройдет. Бог так сильно любит нас - мы даже не можем представить, насколько сильна эта любовь. Он не желает нам ничего плохого. Он просто хочет просветить нас. Как хороший родитель, он иногда гладит ребенка по заднице.

Мы выучим этот урок? Я всегда говорю, что нет плохих людей. Есть плохие поступки, которые мы совершаем. А человек - это образ Бога. Мы все хорошие внутри, но оно сидит глубоко внутри. Есть сцена, где дедушка говорит внуку: “Есть два волка. Первый - это гнев, зависть и ненависть. Второй - это любовь, радость и дружба“. Внук спрашивает: “А кто победит?“ Дедушка отвечает: “Тот, кого ты будешь кормить“, - рассказал Усик в интервью przegladsportowy.pl.

Ранее промоутер Александра Усика рассказал, когда состоится его бой его подопечного с Дереком Чисорой.