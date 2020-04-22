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Усик: Поединок с Чисорой - это вызов, с которым я намерен столкнуться

Комментариев: 2
Украинец продолжает упорно готовиться к бою.
Александр Усик - Дерек Чисора
Александр Усик - Дерек Чисора
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал следующий поединок против Дерека Чисоры.

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“Мое отношение к поединку с Чисорой абсолютно обычное. Я продолжаю упорные тренировки, как и раньше. Мне нужен бокс, я люблю это делать. Когда я долго не дерусь, мне становится скучно. Я хочу проверить себя.

Эксперты, если можно так их назвать, скажут, что я не тяжеловес и что мне следовало остаться в крузервейте. Я слышу всю свою жизнь: “Не делай то или это“. Если бы я слушал всех, я бы сегодня не разговаривал с вами, и уж точно не был тем мужчиной и спортсменом, которым я стал.

Поединок с Чисорой - это вызов, с которым я намерен столкнуться. Это будет непросто, в этом я уверен. Но я не боюсь трудностей, я просто готовлюсь к ним“, - приводит слова Усика Przegląd Sportowy.

Ранее промоутер Усика сообщил, когда должен состояться бой с Чисорой.

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Теги: Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  22.04.2020, 15:00
Оценка:  0
pусский
Когда Усик удосрочит Чисору, он займётся Владимиром30кг, лоханьский троль не должен безнаказанно строчить свои высеры! Представляю лапоть в жопе у Заморыша, это будет типичный опедриленный бандеровец!
vladimir30kh    22.04.2020, 14:25
Оценка:  0
vladimir30kh
Будет Усрусик ездить в кацапских лаптях в инвалидной коляске )))0))))
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