Красюк: Если Усик победит Чисору, то Джошуа обязан принять вызов

Британец может потерять пояс.

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика Александр Красюк рассказал, почему поединок Александра Усика и Энтони Джошуа должен состояться.

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“Если Усик победит Чисору и подтвердит свой статус обязательного претендента на бой с Джошуа, то поединок должен состояться. Если Энтони не примет вызов, то потеряет титул.

Мы не можем сейчас предсказать, когда может состояться этот бой - в конце этого года или уже в следующем. Все зависит от того, когда закончится пандемия, но это никому неизвестно. Три месяца назад никто не мог предположить, что это будет происходить в апреле и мае.

Если поединок пройдет в 2021 году, то оба боксера уже будут старше на год. Самое большое преимущество этой ситуации для боксеров в том, что они могут реабилитироваться и восстановиться“, - рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее промоутер рассказал, когда может состояться бой Усика и Чисоры.