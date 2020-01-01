Промоутер Усика сообщил, когда должен состояться бой с Чисорой

Поединок запланирован на лето.

Глава украинской промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал, когда должен состояться бой Александр Усика с Дереком Чисорой.

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“По предварительной информации поединок Усика с Чисорой должен состояться где-то в средине или конце июля.

Это время может пойти на пользу боксерам, так и для продвижения этого большого события“, - заявил Красюк в интервью Youtube-каналу SecondsOut.

Ранее промоутер заявил о том, что поединок Усик - Чисорой может пройти в Саудовской Аравии.

Отметим, что Красюк сообщил о планах Усика после поединка с Чисорой.