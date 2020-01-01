Хэйни публично извинился за расистское высказывание в адрес Ломаченко

Боксер осознал свою вину.

Американский легковес Дэвин Хэйни извинился за расистские оскорбления в адрес украинского боксера Василия Ломаченко.

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“У меня было время, чтобы обдумать свои слова. Я приношу искренние извинения за использованного мной термина, который как я усвоил, был оскорбительным для многих моих фанатов, друзей и партнеров.

Я усвоил важный урок, и продолжу демонстрировать, каким хорошим человеком я на самом деле есть, а также буду стремиться к величию как внутри ринга, так и за его пределами“, - приводит слова спортсмена BoxingScene.

Ранее будущий соперник Ломаченко сообщил условие, при котором откажется от боя с Ломаченко.