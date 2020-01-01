Кроуфорд: Промоутеру придется заплатить мне больше за бой без зрителей

Боксер не намерен терять свой процент от продажи билетов.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что потеряет свои деньги, если его поединки состоятся без зрителей.

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“Я ничего точно не знаю и не могу сказать. Но если это произойдет, тогда промоутеры должны будут заплатить мне больше денег.

Боксеры моего уровня получают прибыль в том числе и с болельщиков, которые приходят посмотреть бой. Так что если я не смогу получить деньги с продажи билетов, то тогда они вынуждены будут заплатить мне наперед“, - приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Ранее Кроуфорд заявил, что людей запугивают коронавирусом.