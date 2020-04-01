Красюк: Мы заставим Джошуа драться с Усиком, а затем устроим бой с Фьюри

Промоутер рассказал о чемпионских планах украинца.

Глава украинской промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал о планах Александра Усика в супертяжелом весе.

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“Александр Усик находится в статусе обязательного претендента. Он был объявлен обязательным претендентом после того, как освободил чемпионский титул в первом тяжелом весе. Летом будет год, как Усик стал обязательным претендентом.

Александр намерен стать чемпионом, никто не может лишить его этого права. Усик - яркий боец, победитель Олимпиады и бывший чемпион мира в первом тяжелом весе. У него есть солидная предыстория.

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Усику хватит влияния, чтобы организовать бой за титул чемпиона мира. Конечно, мы будем настаивать на этом. Скорее всего, сначала мы заставим Джошуа драться с Усиком, а псле устроим объединительный бой между Александром и Фьюри.

Не могу сказать, кто является лучшим в хэвивейте. Лучший - тот, кто побеждает, но он может проиграть завтра. Виталий Кличко однажды сказал: “Нет лучшего боксера в мире. Все зависит от того, насколько хорошо ты подготовился к бою“. Вот и все“, - приводит слова Красюка Boxing News24.

Ранее промоутер заявил, что Усик может провести бой в Киеве.