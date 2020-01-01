Арум сообщил, что третий бой Фьюри - Уайлдер перенесен еще на пару месяцев

Поединок должен состояться при зрителях.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что третий поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера состоится позже.

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“Проводить бои без зрителей - это совсем иначе. На прошлом поединке доходы от билетов и трат зрителей на арене составили почти 17 миллионов долларов. Что может заменить эти доходы? Ничем. Это невозможно.

По этой причине третий бой Фьюри и Уайлдера, возможно, придется перенести еще на несколько месяцев, чтобы его можно было провести с фанатами. В боксе очень важны доходы от продажи билетов, так что я не вижу другого выхода“, - приводит слова Арума DailyMail.

Ранее Уайлдер заявил, что Фьюри - не чемпион.