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Промоутер Фьюри: Тайсон сделает с Джошуа то же самое, что с Уайлдером

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Специалист выделил главные плюсы "Цыганского короля".
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможном бое его подопечного с Энтони Джошуа.

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“Я уверен, что Тайсон сделает с Джошуа то же, что он уже сделал с Уайлдером. Каждый забывает о мощной груди Фьюри. Он обладает отличным боксерским интеллектом и очень быстрыми руками. Он прекрасно двигается, Фьюри - смелый боксер, он поднимается после ударов.

Джошуа ужасно проявил себя с Энди Руисом. И даже во втором бою, когда Руис был еще тяжелее и вообще не в форме“, - приводит слова Уоррена Daily Express.

Ранее Джошуа заявил, что Фьюри - лучший супертяжеловес.

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Теги: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Фрэнк Уоррен, бокс, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    21.04.2020, 16:47
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vladimir30kh
Не говори гоп ... Пусть еще цыган выдержит серийные удары и оперкоты Джошуа.
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