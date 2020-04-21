Промоутер Фьюри: Тайсон сделает с Джошуа то же самое, что с Уайлдером
Специалист выделил главные плюсы "Цыганского короля".
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможном бое его подопечного с Энтони Джошуа.
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“Я уверен, что Тайсон сделает с Джошуа то же, что он уже сделал с Уайлдером. Каждый забывает о мощной груди Фьюри. Он обладает отличным боксерским интеллектом и очень быстрыми руками. Он прекрасно двигается, Фьюри - смелый боксер, он поднимается после ударов.
Джошуа ужасно проявил себя с Энди Руисом. И даже во втором бою, когда Руис был еще тяжелее и вообще не в форме“, - приводит слова Уоррена Daily Express.
Ранее Джошуа заявил, что Фьюри - лучший супертяжеловес.
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