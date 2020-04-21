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Ковалев: Коронавирус создан искусственно, это "замут" верхушек

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Российский боксер высказался о вирусе, охватившем планету.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Известный российский боксер Сергей Ковалев поделился своим мнением по поводу пандемии коронавируса, которая охватила планету и поставила "на паузу" практически весь спорт.

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"Понятно, что это "замут" верхушек, но вирус и правда есть - искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло.

Невольно начинаешь понимать, что это не просто информационная атака“, - сказал Ковалев в видео, опубликованном на его страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик высказался о коронавирусе.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, коронавирус
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  21.04.2020, 14:59
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pусский
Серёга, не позорь Россию, просто молчи!
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