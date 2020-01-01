Лопес: Люди думает, что у меня есть только сила, недооценивая мой IQ

Американец считает, что именно боксерский IQ помогает ему побеждать в поединках.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес рассказал о боксерских качествах, которые он больше всего ценит в себе.

"Моя техника и мой боксерский IQ - это о, что мне нравится. Люди думают, что я обладаю только большой силой, недооценивая мой IQ.

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Они не понимают, что я был боксером-любителем, который целыми днями мог тренировать работу ног. То, как я отправил в нокаут Комми, не было просто лакипанчем.

Я тренировал свою силу и скорость, но в поединках побеждают благодаря IQ. Люди почему-то этого не видят, они это очень недооценивают", - написал Лопес в ответ на вопрос фаната на reddit.com.

Ранее Теофимо Лопес назвал условие, при котором откажется от боя с Василием Ломаченко.