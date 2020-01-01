Арум: Не понимаю, как можно провести бой Ломаченко - Лопес без зрителей

Промоутер подчеркнул, что продажа билетов - огромная часть доходов в боксе.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своими мыслями относительно проведения боя между чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом без зрителей.

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“Нам будет сложно провести бой Ломаченко и Лопеса без зрителей. Мы не сможем провести поединок с Василием, пока не снимут запрет на передвижение. Ломаченко улетел из США в Украину, чтобы быть дома, пока все закрыто.

Продажа билетов - большой процент дохода для такого спорта, как бокс. Я не понимаю, как можно провести бой без зрителей“, - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состоятся 30 мая в Нью-Йорке, но его перенесли из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес назвал условие, при котором откажется от боя с Ломаченко.