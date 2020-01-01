Промоутер: Коронавирус поможет организовать топовые бои

Боксеры захотят выйти на ринг после изоляции.

Известный промоутер Лу ДиБелла сообщил о плюсах, которые могут появиться из-за пандемии коронавируса.

“Боксеры выйдут из изоляции и захотят выходить на ринг. Я считаю, что эта ситуация реально поможет в организации крупных боев.

Вся суть в том, что боксеры и промоутеры будут давить на телеканалы AZN, ESPN и PBC. Телетрансляторы из-за этого активизируется. Скоро все заговорят об этом“, - заявил функционер.

Ранее Усик заявил, что не нужно запугивать людей коронавирусом.