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Промоутер: Коронавирус поможет организовать топовые бои

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Боксеры захотят выйти на ринг после изоляции.
Лу ДиБелла
Лу ДиБелла
Getty Images

Известный промоутер Лу ДиБелла сообщил о плюсах, которые могут появиться из-за пандемии коронавируса.

“Боксеры выйдут из изоляции и захотят выходить на ринг. Я считаю, что эта ситуация реально поможет в организации крупных боев.

Вся суть в том, что боксеры и промоутеры будут давить на телеканалы AZN, ESPN и PBC. Телетрансляторы из-за этого активизируется. Скоро все заговорят об этом“, - заявил функционер.

Ранее Усик заявил, что не нужно запугивать людей коронавирусом.

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Теги: Лу ДиБелла, бокс
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