Лебедев: Усик - человек с большой буквы, но у него нет колотушки

Россиянин назвал главный недостаток украинца.

Бывший чемпион мира WBA и IBF в супертяжелом весе Денис Лебедев поделился мнением об Александре Усике.

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“Сразу скажу - это человек с большой буквы. И в жизни, и в ринге. Да и он уже многое сам сказал за себя. Я бы искренне пожелал ему успехов в тяжелом весе.

Многие говорят, что у Александра нет нокаутирующего удара. Но я думаю, что его всегда можно поставить. Нокаутирующий удар отрабатывается. Мастерство достигается путем многократного повторения. Подходишь к мешку - бах, бах, бах, бах - и рано или поздно твой удар усиливается, усиливается, усиливается.

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Существует много других способов побеждать, и Усик это показал на деле. Он может измотать, загонять, в него просто тяжело попасть. Но все-таки то, что у него нет так называемой колотушки.

Все-таки в тяжелом весе, я считаю, это недостаток. Усик в потрясающей физической форме, но колотушку ему надо поставит“, - рассказал Лебедв в прямом эфире промоутерской компании Мир Бокса.

Ранее Бетербиев сообщил, что хочет провести бой против Усика.