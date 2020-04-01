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Хэй назвал боксера, который может победить Фьюри

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Промоутер выделил единственного боксера.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Эк-чемпион мира Дэвид Хэй поделился мнением о возможном бое между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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“Если такой поединок состоится, то мы сможем увидеть истинного чемпиона хэвивейта. Я уверен, что только у Джошуа есть шанс победить Фьюри. Он - единственный боксер, который обладает необходимым набором навыков. Если на планете существует человек, который способен победить Фьюри, то большинство бы выбрало Джошуа.

Фьюри уже падал в своих боях, поэтому если Джошуа донесет правильные удары, то это может вновь повториться. Но в последнем бою подбородок Тайсона выглядел просто замечательно“, - цитирует Хэя Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Джошуа бросил вызов Фьюри.

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Теги: Дэвид Хэй, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, бокс
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