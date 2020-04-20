Джошуа назвал лучшего супертяжеловеса

Британец не считает себя лучшим.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа заявил, что не считает себя лучшим супертяжеловесом.

Читай также: Джошуа: Провел бы бой с Фьюри, но при пустых трибунах

“Больно признавать, что из-за коронавируса я не могу полноценно тренироваться. Карантин преградил мне путь к величию. Сейчас я продолжаю свою подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. Я должен победить его независимо от того, что говорят хейтеры.

Когда Фьюри будет готов, то я соглашусь на проведение боя с ним. Я - лучший панчер. Хотя, видимо, в этом бою я буду андердогом. Это правда, что сейчас я не являюсь первым номером в хэвивейте. Но в ближайшее время все может поменяться, ведь я хочу вписать свое имя в историю“, - цитирует Джошуа Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Джошуа бросил вызов Фьюри.