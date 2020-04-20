Лопес сообщил условие, при котором откажется от боя с Ломаченко

Поединок под угрозой срыва.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес заявил, что его поединок с Василием Ломаченко может не состояться.

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“Я не стану драться с Ломаченко, если на арене не будет фанатов. Поединок без зрителей - это нечто неординарное. Леброн Джеймс тоже об этом заявлял.

Именно болельщики делают Нью-Йорк и Madison Square Garden местами, которые я люблю. Вы больше нигде не сможете получить такую же энергию, почувствовать ту атмосферу. Это наркотик, от которого я зависим.

Бой без зрителей будет похож на спарринг. Да, я бы отклонил такое предложение. Я добился таких высот благодаря поддержке фанатов. Поэтому необходимо провести этот бой со зрителями“, - приводит слова Лопеса RingTV.

Ранее стало известно, когда может состояться бой Ломаченко - Лопес.