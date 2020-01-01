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Усик: Чтобы идти в политику, мне нужна хорошая команда

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Украинец объяснил, почему не будет заниматься политической деятельностью.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, чем ему не нравится политика, а также объяснил, почему он не собирается занимается такой деятельностью.

"Не сказал бы, что мне политика не нравится. Мне не нравится брехня, которая есть в политике, вот она мне не нравится. Сегодня ты говоришь одно, завтра ты говоришь другое, а послезавтра - третье. Где в этом есть какой-то ресурс правды или правильности? У мужчины не должны разбегаться слова с действиями.

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Для того, чтобы туда идти, мне нужна большая команда, хорошая и верная. И я должен разбираться в том, что я должен сделать. Просто так прийти, просто нажимать кнопку, или кого-то поддерживать - нет. Я не могу делать то, что мне будут говорить. Ты должен делать это, сказать это... Я так делать не хочу.

Я не собираюсь идти туда. Для того, чтобы идти туда, нужно очень сильно быть подкованным в том, что ты делаешь, а не просто красиво выучить и сказать. Нужно быть профессионалом того, что ты делаешь, а не просто идти туда и просто находится, - сказал Усик в программе В гостях у Гордона.

Ранее Александр Усик рассказал о карьере после бокса, поведал о том, какие сделал татуировки, а также поделился мнением о коронавирусе.

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Теги: бокс, Александр Усик
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