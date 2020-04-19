Усик: Татуировка на левом плече в процессе выведения

Украинец признался, что сделал татуировки по молодости, но не жалеет об этом.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик в интервью Дмитрию Гордону рассказал о своих татуировках, а также сказал, что сейчас бы их уже не делал.

"Я не жалею о том, что я их сделал, но если бы мне 1,5% мышления, которое есть сейчас, дать 10 лет назад, то я бы предпочел их не делать.

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У меня олимпийские кольца на руках за 2008 и 2012 года, карта Украины с Крымом, герб Украины, Киево-Печерская лавра, Родина-Мать, символ мира - голубь. Еще есть имена детей и на спине Архангел Гавриил, который охраняет меня со спины.

А вот татуировка на левом плече в процессе выведения. Это было очень давно, с другом под пивасик. Там какой-то синий страх, который нужно вывести", - рассказал Усик в программе В гостях у Гордона.

Ранее Александр Усик рассказал о карьере после бокса, а также поделился мнением о коронавирусе.