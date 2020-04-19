Усик: Знаю, что есть вирус, но не нужно запугивать людей

Спортсмен также считает, что паника порождают панику.

Известный украинский боксер Александр Усик, который сейчас выступает в супертяжелом весе, высказался по поводу пандемии коронавируса.

“Этот вирус сильнее, чем все остальные. Очень много, я не знаю от чего это, но я думаю, это от непознания себя - очень много паники. Паника порождает панику. Мне кажется, что все должно быть обдумано.

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Посмотрите, мы же самые непокорные. Нам говорят сидеть дома - мы не сидим дома, нам говорят соблюдать меры предосторожности, но мы этого не делаем. Это как: “Авось пройдет“, типо такого.

Я знаю, что этот вирус есть, но не надо делать из него какую-то сумасшедшую вещь, чтобы запугивать людей. Тем более, что наши люди и так запуганы. Они не понимают, кому верить, кого слушать.

Кто-то сказал, к примеру, что имбирь что-то там убивает - имбирь сразу стал дороже. Сказали, лимон убивает - лимон стал дороже. В такие моменты жизни нам нужно сплотиться и помогать друг другу, а мы пытаемся сделать выгоду и на этом еще и заработать“, - сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее Александр Усик высказался о президенте Украины.