Переключиться на мобильную версию

Усик: Знаю, что есть вирус, но не нужно запугивать людей

Комментариев: 3
Спортсмен также считает, что паника порождают панику.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Известный украинский боксер Александр Усик, который сейчас выступает в супертяжелом весе, высказался по поводу пандемии коронавируса.

“Этот вирус сильнее, чем все остальные. Очень много, я не знаю от чего это, но я думаю, это от непознания себя - очень много паники. Паника порождает панику. Мне кажется, что все должно быть обдумано.

Читай также: Усик: В свое время я хотел поступать в театральный

Посмотрите, мы же самые непокорные. Нам говорят сидеть дома - мы не сидим дома, нам говорят соблюдать меры предосторожности, но мы этого не делаем. Это как: “Авось пройдет“, типо такого.

Я знаю, что этот вирус есть, но не надо делать из него какую-то сумасшедшую вещь, чтобы запугивать людей. Тем более, что наши люди и так запуганы. Они не понимают, кому верить, кого слушать.

Кто-то сказал, к примеру, что имбирь что-то там убивает - имбирь сразу стал дороже. Сказали, лимон убивает - лимон стал дороже. В такие моменты жизни нам нужно сплотиться и помогать друг другу, а мы пытаемся сделать выгоду и на этом еще и заработать“, - сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее Александр Усик высказался о президенте Украины.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.04.2020, 20:18
Оценка:  0
гость
Руские самое тупое стадо им говорят турки враги они согласны через пол года турки братья они одобрямс чмошные быдляки
гость  (аноним)  19.04.2020, 20:12
Оценка:  +1
гость
Любитель руского говнобыдла
Усик  (аноним)  19.04.2020, 20:10
Оценка:  0
Усик
Я не был в детстве плохишом,
Хотя любил варенье.
Ходил по Крыму нагишом
И собирал печенье.
Теперь я вырос, возмужал,
И в ринге смело бьюся.
А то, что Родину предал -
На Пасху извинюся.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь