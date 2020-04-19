Усик: Знаю, что есть вирус, но не нужно запугивать людей
Известный украинский боксер Александр Усик, который сейчас выступает в супертяжелом весе, высказался по поводу пандемии коронавируса.
“Этот вирус сильнее, чем все остальные. Очень много, я не знаю от чего это, но я думаю, это от непознания себя - очень много паники. Паника порождает панику. Мне кажется, что все должно быть обдумано.
Читай также: Усик: В свое время я хотел поступать в театральный
Посмотрите, мы же самые непокорные. Нам говорят сидеть дома - мы не сидим дома, нам говорят соблюдать меры предосторожности, но мы этого не делаем. Это как: “Авось пройдет“, типо такого.
Я знаю, что этот вирус есть, но не надо делать из него какую-то сумасшедшую вещь, чтобы запугивать людей. Тем более, что наши люди и так запуганы. Они не понимают, кому верить, кого слушать.
Кто-то сказал, к примеру, что имбирь что-то там убивает - имбирь сразу стал дороже. Сказали, лимон убивает - лимон стал дороже. В такие моменты жизни нам нужно сплотиться и помогать друг другу, а мы пытаемся сделать выгоду и на этом еще и заработать“, - сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.
Ранее Александр Усик высказался о президенте Украины.
Полная версия правил
Хотя любил варенье.
Ходил по Крыму нагишом
И собирал печенье.
Теперь я вырос, возмужал,
И в ринге смело бьюся.
А то, что Родину предал -
На Пасху извинюся.