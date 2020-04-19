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Усик: В свое время я хотел поступать в театральный

Комментариев: 4
После завершения карьеры Александр планирует сниматься в Голливуде.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился своим планами на будущее, когда он завершит профессиональную карьеру.

"В свое время я хотел поступать в театральный, но выиграл чемпионат Украины по юниорам. Но актерское искусство мне по душе.

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Я буду сниматься в кино в Голливуде. У меня есть пару друзей из США из кино, с которыми мы встречались в Лос-Анджелесе, общались на эту тему. Я понимаю, что мне нужно сначала поучиться, но я уверен в себе и готов учиться", - сказал Усик в эфире программы В гостях у Гордона.

Ранее Александр Усик поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

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Теги: бокс, Александр Усик, Голливуд
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.04.2020, 20:20
Оценка:  0
гость
А почему не на Довженко патриотик
Усик  (аноним)  19.04.2020, 20:19
Оценка:  0
Усик
Не поступил я в театральный,
Зато люблю я секс анальный.
kvinta36    19.04.2020, 19:46
Оценка:  0
kvinta36
Такого "ярчайшего" таланта лишилась мельпомена!
pусский  (аноним)  19.04.2020, 19:11
Оценка:  0
pусский
Нет, он заменит Поклонскую в Госдуме, а то Наташку пьяный Жирик поймал и ... Надеюсь, Усик сможет справиться с 80-летним Жириновским!
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