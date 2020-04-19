Усик: В свое время я хотел поступать в театральный

После завершения карьеры Александр планирует сниматься в Голливуде.

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился своим планами на будущее, когда он завершит профессиональную карьеру.

"В свое время я хотел поступать в театральный, но выиграл чемпионат Украины по юниорам. Но актерское искусство мне по душе.

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Я буду сниматься в кино в Голливуде. У меня есть пару друзей из США из кино, с которыми мы встречались в Лос-Анджелесе, общались на эту тему. Я понимаю, что мне нужно сначала поучиться, но я уверен в себе и готов учиться", - сказал Усик в эфире программы В гостях у Гордона.

Ранее Александр Усик поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.