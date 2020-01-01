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Лопес: Я планирую сбить Ломаченко с ног

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Американец считает, что у них с Ломаченко одна цель.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес продолжает высказываться о своем сопернике Василии Ломаченко, который обладает титулами WBC, WBA и WBO в этом же дивизионе.

"В каком-то смысле у нас с Ломаченко одна цель - он очень хочет стать абсолютным чемпионом, ведь он еще им не был. Он хочет добавить это достижение в свое резюме.

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Не могу сказать, что восхищен этим. Да, он точно попадет в зал славы, но он рассчитывает завершить карьеру на мажорной ноте. Он жаждет получить последний пояс, но я близок к великим вещам.

Я собираюсь войти в историю, став абсолютным чемпионом в 22 года. Я планирую сбить Ломаченко с ног", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что Василий Ломаченко - дерзкий с**ин сын, который его смешит.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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