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Бой Джошуа - Пулев могут провести за закрытыми дверями

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Поединок может состоятся в Великобритании или США.
Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу организации боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа и претендентом на титул IBF Кубратом Пулевым.

Поединок изначально должны были провести в Лондоне 20 июня, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.

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"Энтони считает, что бой должен пройти в Великобритании, но он больше хочет выйти на ринг. Я не хочу проводить закрытый бой, но если настанет момент, когда мы не сможем дольше задерживать его карьеру, то нам придется провести бой за закрытыми дверями.

Возможно, бой с Пулевым пройдет в другой стране, если в Великобритании еще не будет для этого условий - какие-то страны будут выходить из карантина раньше. В США в некоторых штатах ситуация безопаснее, чем в других", - цитирует Хирна Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа хотел бы провести бой с Тайсоном Фьюри при пустых трибунах.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев
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