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Усик: У Зеленского большие проблемы, это видно

Комментариев: 11
Боксер считает, что президент Украины не сможет ничего сделать для страны.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском и его правлении страной.

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"Он один, у него нет команды. Кто-то скажет, что я его защищаю, я этого не делаю. Но у него просто нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны, чтобы наша страна расцветала как цветок. У нас очень много есть ресурсов, но нет команды, потому что каждый хочет заработать.

То, что Зеленский делает... Он один ничего не сделает, даже если захочет. Я абсолютно не слежу за тем что он говорит, как он ведет дела, но, что у него большие проблемы, это видно.

Жалость - это грех. Мне его не жалко по одной причине - потому что он знал, куда идет, предполагал, что быть президентом очень тяжело. Но он туда шел, у него сумасшедшая поддержка была.

Я больше переживаю за тех людей, которые сейчас потерял работу и не имеет денег. Вот этим людям надо помогать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона.

Ранее сообщалось, что Александр Усик призвал людей оставаться дома на Пасху.

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Теги: бокс, Александр Усик, Владимир Зеленский
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Комментариев (11)
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Осталось 500 символов
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гость  (аноним)  19.04.2020, 15:48
Оценка:  0
гость
УКРАИНЦЫ!
НАМЕДНИ, ГЛЯНУЛ ЮТУБ-РОЛИКИ ИЛЬИ ВАРЛАМОВА, ПРО БЫТ КАЦАПСКОГО ЕБ..НОГО БЫДЛА,
ВСЕГО В 20-30 КМ ОТ МАЦКВЫ! ЭТО У-У-УЖАС! ЭТО ЕБ..НЫЙ МРАК! ЭТО ЖОПА МИРА! ЭТО СТРАШНЕЕ АДА!

ПОЭТОМУ!
ЛЮБИМ УКРАИНУ, ЛЮБИМ СЕБЯ! КАЦАПОВ НАКУЙ! ЗАНИМАЕМСЯ СОЗДАНИЕМ ТАКТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
гость  (аноним)  19.04.2020, 15:32
Оценка:  +1
гость
Ну что можно сказать, у Сашки совсем поехала кукуха, а ведь и по голове еще не сильно стучали...
гость  (аноним)  19.04.2020, 15:22
Оценка:  +1
гость
КАЦАПЫ!
СЕГОДНЯ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАМ ВСЕМ СДОХНУТЬ!
НЕ УПУСКАЙТЕ ШАНС - ВРАТА АДА, В ЭТОТ ДЕНЬ, ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!
МЫ, БАНДЕРО-ФАШИСТЫ, БУДЕМ МОЛИТЬСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ ВАШИ ДУШИ
ВЕЧНО ГОРЕЛИ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ И НАСЦЫМ НА ВАШИ МОГИЛЫ!
АМИНЬ
ЛІГА  (аноним)  19.04.2020, 15:19
Оценка:  0
ЛІГА
Олександр Усік - справжній патріот України!
Пишаємось перемогами Олексндра!
гость  (аноним)  19.04.2020, 15:10
Оценка:  +2
гость
гость 19.04, 14:48

350 лет оккупации и ассимиляции кацапскими выблядками не проходят даром. У нас много еб..ных хохлов (не путать с украинцами), совкодрочеров. Усик типичный х0х0л-совкодрочер!
Для него "ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП" - пустые слова!
Он не понимает, что кацапстан - враг Украины!
Понял, уе..бок кацапский?
гость  (аноним)  19.04.2020, 14:53
Оценка:  +2
гость
Им коронавирус дал осложнение на мозги
АК-74  (аноним)  19.04.2020, 14:51
Оценка:  +3
АК-74
Усуся бы о себе подумал))). Демагог кацапско-лапотный. Последний х уй без соли доедает, уже побежал в ломбард пояса закладывать))).
СливнойБачок    19.04.2020, 14:51
Оценка:  -4
СливнойБачок
Усик имел ввиду, что Клоун залез не в своё корыто,начудил делов и те перь не знает как спрыгнуть.
гость  (аноним)  19.04.2020, 14:50
Оценка:  -2
гость
Саша е..б..а..н..и его по кумполу.
гость  (аноним)  19.04.2020, 14:48
Оценка:  -4
гость
я не пойму почему в украине чтут пятухов и пида расов всех мастей. что случилось с мозгами коронавирусных зомби. поясните мне майдауноголовые. пацан на рингах бьется за свою страну Украину а они визжат как мрази.
Makcим    19.04.2020, 15:13
Оценка:  +2
Makcим
Опять латентный гей выполз, на уме только одно. Гом, Санек твой ОПЗЖ-шник призывал людей идти в храм в период эпидемии, и т. д и т. п.
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