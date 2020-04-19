Усик: У Зеленского большие проблемы, это видно
Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском и его правлении страной.
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"Он один, у него нет команды. Кто-то скажет, что я его защищаю, я этого не делаю. Но у него просто нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны, чтобы наша страна расцветала как цветок. У нас очень много есть ресурсов, но нет команды, потому что каждый хочет заработать.
То, что Зеленский делает... Он один ничего не сделает, даже если захочет. Я абсолютно не слежу за тем что он говорит, как он ведет дела, но, что у него большие проблемы, это видно.
Жалость - это грех. Мне его не жалко по одной причине - потому что он знал, куда идет, предполагал, что быть президентом очень тяжело. Но он туда шел, у него сумасшедшая поддержка была.
Я больше переживаю за тех людей, которые сейчас потерял работу и не имеет денег. Вот этим людям надо помогать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона.
Ранее сообщалось, что Александр Усик призвал людей оставаться дома на Пасху.
Полная версия правил
НАМЕДНИ, ГЛЯНУЛ ЮТУБ-РОЛИКИ ИЛЬИ ВАРЛАМОВА, ПРО БЫТ КАЦАПСКОГО ЕБ..НОГО БЫДЛА,
ВСЕГО В 20-30 КМ ОТ МАЦКВЫ! ЭТО У-У-УЖАС! ЭТО ЕБ..НЫЙ МРАК! ЭТО ЖОПА МИРА! ЭТО СТРАШНЕЕ АДА!
ПОЭТОМУ!
ЛЮБИМ УКРАИНУ, ЛЮБИМ СЕБЯ! КАЦАПОВ НАКУЙ! ЗАНИМАЕМСЯ СОЗДАНИЕМ ТАКТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
СЕГОДНЯ ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАМ ВСЕМ СДОХНУТЬ!
НЕ УПУСКАЙТЕ ШАНС - ВРАТА АДА, В ЭТОТ ДЕНЬ, ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!
МЫ, БАНДЕРО-ФАШИСТЫ, БУДЕМ МОЛИТЬСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ ВАШИ ДУШИ
ВЕЧНО ГОРЕЛИ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ И НАСЦЫМ НА ВАШИ МОГИЛЫ!
АМИНЬ
Пишаємось перемогами Олексндра!
350 лет оккупации и ассимиляции кацапскими выблядками не проходят даром. У нас много еб..ных хохлов (не путать с украинцами), совкодрочеров. Усик типичный х0х0л-совкодрочер!
Для него "ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП" - пустые слова!
Он не понимает, что кацапстан - враг Украины!
Понял, уе..бок кацапский?