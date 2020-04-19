Усик: У Зеленского большие проблемы, это видно

Боксер считает, что президент Украины не сможет ничего сделать для страны.

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился своим мнением о президенте Украины Владимире Зеленском и его правлении страной.

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"Он один, у него нет команды. Кто-то скажет, что я его защищаю, я этого не делаю. Но у него просто нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны, чтобы наша страна расцветала как цветок. У нас очень много есть ресурсов, но нет команды, потому что каждый хочет заработать.

То, что Зеленский делает... Он один ничего не сделает, даже если захочет. Я абсолютно не слежу за тем что он говорит, как он ведет дела, но, что у него большие проблемы, это видно.

Жалость - это грех. Мне его не жалко по одной причине - потому что он знал, куда идет, предполагал, что быть президентом очень тяжело. Но он туда шел, у него сумасшедшая поддержка была.

Я больше переживаю за тех людей, которые сейчас потерял работу и не имеет денег. Вот этим людям надо помогать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Дмитрия Гордона.

Ранее сообщалось, что Александр Усик призвал людей оставаться дома на Пасху.