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Тайсон хочет забить все свое тело татуировками

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По словам легендарного боксера, он сейчас в чертовски хорошей форме.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Именитый американский боксер Майк Тайсон, которому сейчас 53 года, рассказал, что раздумывает над тем, чтобы полностью забить свое тело татуировками.

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"Я не жалею, что сделал татуировку на лице.С этим тату связано много хороших вещей. Многие спортсмены мне говорили, что такое тату назвали Майк Тайсон.

Сейчас я нахожусь в чертовски хорошей форме. Я даже размышляю о том, чтобы полностью забить свое тело.

Однажды я увидел парня, который был покрыт татуировками от шеи до щиколоток. Про себя я сказал: "Вау", ведь его тело было полностью забито, и это было красиво", - сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу Fighthype.com.

Ранее Майк Тайсон рассказал, как его тигр напал на незнакомую женщину.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, татуировки, тату
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