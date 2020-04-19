Усик призвал людей оставаться дома на Пасху

Спортсмен беспокоится о здоровье общества на фоне пандемии коронавируса.

Украинский боксер Александр Усик обратился к людям накануне Пасхи.

Спортсмен в прямом эфире Instagram призвал людей оставаться дома во врем праздника, а не идти в храмы.

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“Говорят, что, когда люди не признают свои ошибки - это плохо, а когда они признают ошибки - это, наверно чуть-чуть хорошо. Так вот, я хочу сказать лично за себя. Когда я впервые услышал о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла такая внутренняя гордыня, которая сказала мне: “Александр, как же так, закроют храмы, нужно что-то делать“.

Я сказал: “Люди, идите в храмы“. Я не отрекаюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная в том, что все закрывают и ужесточают карантин.

Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службой, за причастием за всей то благодатью, которую мы получаем от нашего небесного отца. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей за спасение наше“, - заявил Усик.

Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко поздравили всех с Пасхой вместе с российскими актерами и священниками.