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Усик призвал людей оставаться дома на Пасху

Комментариев: 4
Спортсмен беспокоится о здоровье общества на фоне пандемии коронавируса.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик обратился к людям накануне Пасхи.

Спортсмен в прямом эфире Instagram призвал людей оставаться дома во врем праздника, а не идти в храмы. 

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“Говорят, что, когда люди не признают свои ошибки - это плохо, а когда они признают ошибки - это, наверно чуть-чуть хорошо. Так вот, я хочу сказать лично за себя. Когда я впервые услышал о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла такая внутренняя гордыня, которая сказала мне: “Александр, как же так, закроют храмы, нужно что-то делать“.

Я сказал: “Люди, идите в храмы“. Я не отрекаюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная в том, что все закрывают и ужесточают карантин.

Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службой, за причастием за всей то благодатью, которую мы получаем от нашего небесного отца. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей за спасение наше“, - заявил Усик.

Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко поздравили всех с Пасхой вместе с российскими актерами и священниками.

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Теги: Александр Усик, бокс, вне игры, праздник, Пасха
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Комментариев (4)
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АК-74  (аноним)  19.04.2020, 14:13
Оценка:  0
АК-74
Начинает выздоравливать ?
pусский  (аноним)  19.04.2020, 14:09
Оценка:  0
pусский
Не пойду в храм, я там вчера пёрнул!
гость  (аноним)  19.04.2020, 14:07
Оценка:  0
гость
я не пойму почему в украине чтут пятухов и пида расов всех мастей. что случилось с мозгами коронавирусных зомби. поясните мне майдауноголовые. пацан на рингах бьется за свою страну Украину а они визжат как мрази.
vladimir30kh    19.04.2020, 13:53
Оценка:  0
vladimir30kh
Пшол нах.*й дол.бо.еб ! Тоже мне "авторитет" нашелся...
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