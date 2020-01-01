Мейвезер грубо нарушил правила карантина
Боксер покатался на велосипеде.
Легендарный боксер Флойд Мейвезер нарушил правила самоизоляции во время карантина, который связан с пандемией коронавируса.
По информации The Sun, бывший чемпион мира был замечен в центре Лос-Анджелеса во время велосипедной прогулки.
Боксер вместе с большой компанией выехали в город на велосипедах. Большинство людей были в масках, но Флойд Мейвезер проигнорировал средство защиты.
Отмечается, что это не первый случай, когда Мейвезер был замечен во время такой прогулки. Ранее их видели в начале недели.
Ранее Мейвезер опубликовал трогательный ролик в память об умершем дяде.
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