Переключиться на мобильную версию

Мейвезер грубо нарушил правила карантина

Комментариев: 0
Боксер покатался на велосипеде.
Мейвезер грубо нарушил правила карантина
Getty Images

Легендарный боксер Флойд Мейвезер нарушил правила самоизоляции во время карантина, который связан с пандемией коронавируса.

По информации The Sun, бывший чемпион мира был замечен в центре Лос-Анджелеса во время велосипедной прогулки.

BackGrid

Боксер вместе с большой компанией выехали в город на велосипедах. Большинство людей были в масках, но Флойд Мейвезер проигнорировал средство защиты.

BackGrid

Отмечается, что это не первый случай, когда Мейвезер был замечен во время такой прогулки. Ранее их видели в начале недели.

Ранее Мейвезер опубликовал трогательный ролик в память об умершем дяде.

Поделись:
Теги: Флойд Мейвезер, бокс, фото, карантин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь