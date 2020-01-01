Мейвезер грубо нарушил правила карантина

Боксер покатался на велосипеде.

Легендарный боксер Флойд Мейвезер нарушил правила самоизоляции во время карантина, который связан с пандемией коронавируса.

По информации The Sun, бывший чемпион мира был замечен в центре Лос-Анджелеса во время велосипедной прогулки.

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Боксер вместе с большой компанией выехали в город на велосипедах. Большинство людей были в масках, но Флойд Мейвезер проигнорировал средство защиты.

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Отмечается, что это не первый случай, когда Мейвезер был замечен во время такой прогулки. Ранее их видели в начале недели.

Ранее Мейвезер опубликовал трогательный ролик в память об умершем дяде.